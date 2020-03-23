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Поправки в Конституцию

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23 марта, 18:50

Мосгоризбирком предлагает провести электронное голосование по поправкам в Конституцию

фото ЗакС политика Мосгоризбирком предлагает провести электронное голосование по поправкам в Конституцию

Избирательная комиссия Москвы утвердила порядок электронного голосования по внесению корректив в действующие Основной закон страны, предложив провести его с 19 по 22 апреля текущего года, передает ТАСС, ссылаясь на заявление врио председателя МГИК Юрия Ермолова.

"Предлагается провести голосование с 8:00 19 апреля до 22:00 22 апреля, то есть в течение практически четырех дней", - пояснил он.

По замыслу Мосгоризбиркома, будет организован единый электронный участок для голосования. Список избирателей составят после сбора заявлений на голосование, который может быть организован на сайте mоs.ru и едином портале госуслуг в период с 25 марта по 16 апреля.

Ранее "Коммерсант" писал о том, что руководство ЦИК просит регионы приостановить процесс агитации и печати информационных материалов о предстоящем голосовании за внесение изменений в Конституцию.

Общероссийский референдум должен состояться 22 апреля.

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