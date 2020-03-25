Четырбок решил победить руферов легализацией

Депутат Заксобрания Петербурга от «Единой России» Денис Четырбок предложил ввести понятие «культурно-познавательный туризм» в городской закон о туристской деятельности. Соответствующий законопроект ЗакС принял в первом чтении на заседании 25 марта.

По словам автора законопроекта, новое определение позволит легализовать и урегулировать экскурсии по крышам. Культурно-познавательный туризм, в предложенной Четырбоком трактовке, ставит целью посещение исторических, социально-культурных, природных и иных объектов, специально оборудованных для проведения экскурсий.

Депутат полагает, что после включения в законодательство новой формулировки в городе должна появиться программа по организации экскурсий по крышам. Автор инициативы отметил, что подготовка крыш для прогулок должна проводиться не за счет бюджета Петербурга.

Четырбок уверен, что инициатива поможет в борьбе с нелегальными руферами. По его словам, их экскурсии опасны.

- Есть в Петербурге случаи, когда люди падали с высоты, когда они падали внутрь зданий. Всегда это заканчивалось травмами, - отметил единоросс.

С критикой законопроекта выступили представители фракции «Яблоко» Борис Вишневский и Михаил Амосов. Вишневский, в частности, заявил, что опасается начала вымогательства денег чиновниками, ответственными за допуск к эксплуатации подготовленных к экскурсиям крыш.

Четырбок назвал критику «яблочника» «потоком сознания». Он заявил, что ни Вишневский, ни Амосов не ходят на заседания возглавляемого в ним комитета по законодательству, почти не работают над собственными законопроектами, а только критикуют.

Напомним, ранее Четырбок представлял в ЗакСе законопроект, подразумевающий штрафы до 200 тысяч рублей за прогулки по крышам.

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