Амосов надеется, что Путин перенесет голосование по Конституции

Депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов призвал президента России Владимира Путина объявить о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию во время обращения к населению страны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что глава государства готовит обращение к населению страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ожидается, что трансляция выступления президента будет организована в ближайшее время.

В связи с этим известием петербургский парламентарий Михаил Амосов выразил надежду, что во время обращения будет затронут вопрос с датой голосования по поправкам в Конституцию.

"Я считаю, что будет правильно, если в этом выступлении он заявит о переносе даты всенародного голосования по поправкам в Конституцию на более поздний срок", - заявил депутат.

Ранее, 25 марта, депутаты Законодательного собрания Максим Резник и Борис Вишневский заявили с трибуны парламента о необходимости отказаться от проведения голосования 22 апреля. По словам Резника, на этот период ожидается пик заражения коронавирусом. Намерения властей проводить голосование в такой сложной эпидемиологической обстановке он называл "преступным".

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