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Поправки в Конституцию

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18:25

ЦИК продолжит подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию, несмотря на перенос

фото ЗакС политика ЦИК продолжит подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию, несмотря на перенос

Центризбирком продолжит подготовку к всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию, ее порядок пересмотрят на заседании 27 марта, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову.

По словам Памфиловой, ЦИК собирается выработать «систему мер в связи с переносом даты предстоящего общероссийского голосования». Она пояснила, что избиркому все равно предстоит проводить голосование, хотя и его сроки определят в будущем, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

«Поэтому мы, естественно, имея это в виду, все необходимое, что от нас требуется, будем готовить», - подчеркнула Памфилова.

О переносе голосования с 22 апреля на более поздний срок объявил президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам.

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