Горизбирком отменил решения о своём графике работы на время подготовки голосования по поправкам в Конституцию

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 26 марта отменила два своих решения о графике и режиме работы на время подготовки голосования по поправкам в Конституцию, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Одно из решений устанавливало режим работы Горизбиркома и территориальных избирательных комиссий с 25 марта по 20 апреля. Другое решение определяло график приема заявлений от избирателей на голосование по месту нахождения.

Решение об отмене вступают в силу 27 марта, уточнили в ГИК.

Напомним, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком на ближайшем заседании пересмотрит порядок подготовки общероссийского голосования и выработает необходимый комплекс мер в связи с переносом даты голосования. Заседание планируется провести 27 марта.

София Саттарова