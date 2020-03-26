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15:41

Шендерович заподозрил власть в подаче темы коронавируса под ксенофобским углом

фото ЗакС политика Шендерович заподозрил власть в подаче темы коронавируса под ксенофобским углом

В "коронавирусном" обращении президента слух публициста и сатирика Виктора Шендеровича задела мысль о том, что Россия в силу царящей по ее периметру эпидемии не в силах закрыть все границы. Для него это не что иное как перекладывание ответственности. Расстановка акцентов не устраивает аналитика совсем: с его точки зрения, власть в очередной раз пытается скрывать и оправдывать свой непрофессионализм, указывая на вторичные или ложные причины и детали.

"Эпидемия проникла в Россию СНАРУЖИ! О да, давайте сконцентрируем внимание населения именно на этом! Вот и Собянин очень кстати высказался про «чемодан вирусов из Куршавеля»… Молодца, Сергей Семенович! Немножко классовой розни не помешает. А кроме Семеновича, у нас есть еще и Кужугетович со своевременным сообщением о прозападном оппозиционном дивизионе, обучаемом за рубежом", - написал публицист в своем Facebook.

По словам автора, в головы россиян намеренно "вливаются ложь и ксенофобия", чтобы у них не возникало лишних вопросов. Самые больные из них, считает Шендерович, - это вопросы о причинах плачевного состояния здравоохранения и неподготовленности экономики к катаклизмам.

26 марта стало известно о том, что коронавирус обнаружен у 840 россиян. Накануне случились два первых летальных исхода.

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