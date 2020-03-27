Беглов о коронавирусе: Мы либо минимизируем угрозу, либо повторим итальянский сценарий

Губернатор Петербурга Александр Беглов опубликовал обращение к горожанам во "ВКонтакте", напомнив об ограничениях и призвав ответственно отнестись к своему здоровью на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Беглов напомнил, что за 26 марта в Петербурге подтверждены пять новых случаев заражения коронавируса, ожидаются результат еще более 5 тысяч проб. Он заявил, что от петербуржцев будет зависеть развитие событий.

"От нашего выбора зависит, по какому сценарию будут развиваться события. Мы либо минимизируем угрозу, либо повторим итальянский сценарий", - подчеркнул Беглов.

Он напомнил, чтто с 28 марта в Петербурге будут закрыты кафе, рестораны, салоны красоты, непродуктовые магазины, запрещены свадебные торжества. Также будут закрыты для посещения в церкви. В РПЦ этот запрет сочли противоречащим Конституции, а партия "Коммунисты России" призвала обеспечить его действие "силами органов правопорядка".

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