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Поправки в Конституцию

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18:57

СМИ: Кремль наметил новые даты для голосования по поправкам в Конституцию

фото ЗакС политика СМИ: Кремль наметил новые даты для голосования по поправкам в Конституцию

В администрации президента предварительно наметили новые даты для проведения всеобщего голосования по поправкам в Конституцию, передает РБК со ссылкой на источники.

По их словам, в Кремле ориентируются пока на 27 мая и 3 июня. Эти числа приходятся на среды, как и первая запланированная дата, 22 апреля. По данным источников, в Кремле придерживаются концепции о проведении голосования в середине недели.

Оптимальным временем для проведения голосования называют конец мая – начала июня, если ситуация с распространением коронавируса стабилизируется. После этого люди уйдут в отпуска и разъедутся по дачам, что усложнит обеспечение приличной явки, считают источники. Крайним сроком называют конец июня – начало июля. Перенос на единый день голосования в сентябре рассматривается как нежелательный сценарий, отметили источники.

О переносе голосования с 22 апреля на более поздний срок объявил президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам.

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