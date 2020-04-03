Латынина видит серьезную опасность в установлении режима ЧС

Публицист Юлия Латынина порассуждала об оптимальном для России способе противодействовать распространению коронавирусной инфекции, заметив, что президент занимает половинчатую позицию и пока не определился. По предположению Латыниной, главу государства с одной стороны "искушают" силовики, которым введение режима чрезвычайной ситуации крайне выгодно, а на другую сторону тянут "гражданские" (например, мэр Сергей Собянин), видящие в первом сценарии опасность для себя.

Больше всего Латынина опасается, что ЧС могут ввести навсегда и что это неизбежно будет означать тоталитарные порядки и расставание с любыми гражданскими свободами. По ее мнению, нельзя так просто соглашаться на диктатуру, даже если ее подадут как временную: Россия в этом смысле - особенная страна, и полноту власти силовики возвращать едва ли когда-нибудь захотят. Таким образом, оба варианта для журналистки плохи. К полумерам Владимира Путина, в свою очередь, публицист относится насмешливо.

"Когда пришло время принять действительно важное для страны решение, — не Крым оттяпать, и не Воронеж бомбить, и не Конституцию менять под себя, — то президент сообщил, что решения будут принимать губернаторы, а оплачивать отдых граждан будет бизнес. <...> Двадцать лет нам объясняли, что у нас такая большая страна, что у нее должен быть один-единственный хозяин, — без него нельзя, и вдруг в критический момент Путин все поручил решать губернаторам! Причем даже не сказал, в каких случаях центр их поддержит", - отметила она в колонке в "Новой газете".

Поручение Путина, уверена Латынина, не даст никаких результативных последствий, поскольку львиную часть денег из регионов забирает федеральный центр. Соответственно, в полунищем состоянии, на ее взгляд, регионы могут принимать решения "только по одному поводу: хоронить трупы в общих могилах или просто оставлять в подсобках".

Пока в стране действует объявленный президентом режим "нерабочего месяца", не имеющий юридической силы. Инфекцией коронавируса заразилось более четырех тысяч россиян.