18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:49

Чупрунов пожаловался в прокуратуру на пропаганду конституционных поправок в вузе

фото ЗакС политика Чупрунов пожаловался в прокуратуру на пропаганду конституционных поправок в вузе

Петербургский политический активист Павел Чупрунов подал заявление в прокуратуру на одну из представительниц СПбГАСУ, которая, по его мнению, занимается пропагандой голосования по поправкам в Конституцию в социальных сетях. Речь идет о заместителе декана Оксане Корнауховой, которая активно пользуется чатом старост факультета судебных экспертиз и права в строительстве.

"[Она пригласила] принять 3 апреля участие в онлайн-вебинаре, в ходе которого спикеры расскажут студентам о причинах внесения поправок в Конституцию Российской Федерации, как они повлияют на жизнь и развитие государства. Я прошел по ссылке и спросил в комментариях, не стоит ли рассказать и об отрицательных сторонах поправок в Конституцию, но мой комментарий был удален", - приводит его рассказ издание "МБХ Медиа Северо-Запад".

Чупрунов ждет от правоохранителей юридической оценки действий сотрудницы строительного вуза, а также ответа на вопрос о происхождении средств, на которые проводится рекламируемый ей вебинар.

Пакет поправок в Конституцию воплотился в отдельный закон, инициированный и впоследствии подписанный президентом Владимиром Путиным. Главной из поправок в среде политологов называют возможность для Путина обнулить свои сроки и избираться еще два раза. Голосование по поправкам уже не имеет юридической силы. В связи с пандемией коронавируса его перенесли с 22 апреля на неопределенный срок.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

3 апреля, 18:34 Виртуальный агитатор

2 апреля, 17:09 ЗАКС.Ру объявляет конкурс объяснений необходимости обнуления президентских сроков

2 апреля, 16:13 Прокурору Петербурга пожаловались на веб-агитацию за поправки в Конституцию

1 апреля, 16:56 Шульман: Противники поправок в Конституцию гораздо категоричнее их сторонников

31 марта, 14:50 ВЦИОМ: За обнуление президентских сроков Путина готовы проголосовать 57% россиян

27 марта, 18:57 СМИ: Кремль наметил новые даты для голосования по поправкам в Конституцию

27 марта, 10:10 Обнуление сроков Путина одобряют и не одобряют примерно равное число россиян

26 марта, 13:14 Движение "Голос": Публичного обсуждения поправок не было

26 марта, 10:42 Горизбирком отменил решения о своём графике работы на время подготовки голосования по поправкам в Конституцию

25 марта, 22:41 Коронавирус вносит коррективы


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
18:01 Пархоменко: В ситуации с коронавирусом Путин проводит политику мародера

17:15 "Коммунисты России" нуждаются в переименовании Пражской улицы

16:57 Правительство сформирует графики вывоза застрявших за границей россиян

16:30 "Жириновцы" осуждают рекламу деликатесов на телевидении

15:49 Чупрунов пожаловался в прокуратуру на пропаганду конституционных поправок в вузе

15:01 В Псковской области разрешили провести пасхальную службу на открытом воздухе

14:02 В Подмосковье взорвался подъезд жилого дома, есть погибшие

13:49 У 16 обитателей Александровской больницы нашли коронавирус

13:36 "Яблоко" выступило с требованием максимально широкой амнистии

12:55 Один из двух вестибюлей "Технологического института" закрывают на капремонт

12:05 Быков предрекает долговременное закрытие границ под предлогом внешней угрозы

11:20 Еще у 582 россиян диагностировали инфекцию COVID-19, 15 из них - петербуржцы

10:25 Милонов выступает за введение сухого закона в Петербурге

3 апреля, 21:19 Беглов разрешил продавать газеты из рук в руки

3 апреля, 20:54 Первое в России уголовное дело о фейках про коронавирус возбудили в Петербурге

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru