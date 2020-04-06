18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:57

Романов просит у Мишустина отдать долги рабочим, обслуживающим  "Красный бор"

фото ЗакС политика Романов просит у Мишустина отдать долги рабочим, обслуживающим  "Красный бор"

Петербургский депутат из Государственной думы Михаил Романов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, выразив обеспокоенность трехмесячной задолженностью федерального бюджета перед сотрудниками предприятия "Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный Бор", которые ведут работы на объекте. Помимо невыплаты зарплат, растет долг организации по коммунальным платежам. Учитывая то, что федеральный центр забрал у Петербурга функции по обслуживанию полигона и оплате работ, Романов полагает, что обращается по адресу, прося ускорить расчет. По данным депутата, 54 сотрудникам ФГКУ государство задолжало в общей сложности свыше 7,3 млн рублей.

"Среди работников Дирекции - матери одиночки, единственные кормильцы в семьях, многодетные родители, заемщики по различного вида кредитам. Положение сотрудников учреждения особенно усугубилось в условиях пандемии вируса COVID-19, когда поиск нового места работы практически невозможен. Люди остались без средств к существованию, им в буквальном смысле слова нечем кормить детей", - пишет Романов.

Для этого, по его словам, требуется утвердить предоставление бюджетных средств предприятию на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Соглашение о передаче полигона в ведение федерального центра было подписано в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме. До того врио губернатора Петербурга Александр Беглов пообещал президенту Владимиру Путину, что "Красный Бор" будет ликвидирован к 2079 году.

Нынешним летом депутат ЗакСа Михаил Амосов намеревается посетить полигон и посмотреть, насколько эффективно ведутся работы по его ликвидации. Коллеги Амосова из комиссии по экологии согласились составить ему компанию. Возможно, к ним присоединятся депутаты из ЗакСа Ленобласти.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

5 апреля, 12:21 Историк Соколов "переехал" из Москвы обратно в "Кресты"

5 апреля, 10:32 Экс-директора петербургского "Метростроя" снова отправили в СИЗО

4 апреля, 17:15 "Коммунисты России" нуждаются в переименовании Пражской улицы

4 апреля, 14:02 В Подмосковье произошел взрыв газа в жилом доме, есть погибшие

4 апреля, 12:55 Один из двух вестибюлей "Технологического института" закрывают на капремонт

3 апреля, 17:25 Граффити на Петроградской стороне стало предметом судебного разбирательства

3 апреля, 15:52 Защитники Муринского парка просят перенести стройку на место бывшего Северного рынка

3 апреля, 9:16 Губернатор Камчатки покинул занимаемый пост

2 апреля, 19:24 Защитники Моторной бухты дождались от СК возбуждения дела о мошенничестве

2 апреля, 18:14 Олег Тиньков покинет пост главы совета директоров собственного банка


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:
15:16 Беглов потребовал от правоохранителей строже следить за нарушителями самоизоляции в Петербурге

14:48 Смольный позволит работать строительным и промышленным компаниям во время карантина

14:43 Смольный предложил изменения в законы о полномочиях муниципалов

14:23 СМИ: В Петербурге составили около 200 протоколов о нарушении режима самоизоляции

13:57 Романов просит у Мишустина отдать долги рабочим, обслуживающим  "Красный бор"

13:28 Адвокаты Шестуна боятся участвовать в судебном заседании в разгар пандемии

13:08 Генпрокуратура отказалась опротестовывать приговор по делу "Сети"*

13:00 Суд закрыл цветочный магазин на месяц за торговлю во время карантина

12:59 Шишлов и "Агора" открывают совместную линию "карантинной" правовой помощи

12:22 Резник требует, чтобы Комздрав огласил размер доплат сотрудникам Боткинской больницы

12:16 В России до конца года не будут начислять штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ

11:53 Навальный о новых "коронавирусных" законах: Власть сама постоянно плодит фейки об инфекции

11:36 Мишустин призвал региональные власти не путать свои полномочия с федеральными

11:20 Тихонова просит Беглова помочь малому бизнесу с арендой помещений

11:04 Муниципал: Муниципалы Красногвардейского района попросили Беглова отменить апрельские выплаты за ЖКХ

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru