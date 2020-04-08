Бизнес-омбудсмен Петербурга высказал свое отношение к идее прямых выплат населению

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов считает, что бизнесменам, приостановившим свою работу из-за введных мер по борьбе с коронавирусом, должны быть предоставлены компенсации.

-Тому бизнесу, который попал под прямую приостановку, нужно компенсировать суммы, потраченные на выплату заработных плат сотрудникам, - ответил бизнес-омбудсмен на вопрос депутата ЗакСа Максима Резника о своем отношении к идее прямых выплат за счет Фонда национального благосостояния.

Абросимов уточнил, что для предпринимателей не имеет значение, будут ли эти деньги выделены из ФНБ или городского бюджета.

Городской бизнес-омбудсмен 8 апреля выступил с ежегодным докладом перед депутатами Законодательного собрания Петербурга.

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