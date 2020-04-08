На внеочередном заседании ЗакС принял четыре "антивирусных" законопроекта

Петербургский парламент после заседания 8 апреля остался на внеочередное заседание, чтобы окончательно принять ряд законопроектов, связанных с мерами поддержки населения и наказания нарушителей правил самоизоляции.

В третьем чтении были приняты законопроекты о льготах для малого и среднего бизнеса, о материальной поддержке малоимущих семей с маленькими детьми, о наделении Смольного правом устанавливать правила для граждан на период режима повышенной готовности и о штрафах за нарушения этих правил.

По двум последним инициативам отдельные депутаты просили установить срок на подачу поправок в несколько дней. Однако Смольный и фракция "Единая Россия" не поддержали предложение, сославшись на неотложность принимаемых мер.