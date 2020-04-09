18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:45

Петербургские эсеры подготовили законопроект об отмене взносов за капремонт до июня 2020

фото ЗакС политика Петербургские эсеры подготовили законопроект об отмене взносов за капремонт до июня 2020

Представители фракции "Справедливая Россия" петербургского Заксобрания Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров разработали законопроект, предполагающий отмену взносов за капитальный ремонт до конца июня текущего года.

Коррективы эсеры предлагают внести в ст. 11 закона о "О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге", добавив в неё новый пункт, который бы звучал следующим образом: "3. Граждане, проживающие в Санкт-Петербурге и являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года".

Справедливороссы уверены, что Петербург должен вслед за Москвой и Ленобластью поддержать граждан, оказавшихся в сложном экономическом положении ввиду пандемии COVID-19, именно поэтому данная мера необходима.

На данный момент депутаты ждут отклика на свою инициативу от юридической службы Заксобрания, после этого она будет направлена на рассмотрение парламента.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:40 Глава центра им.Алмазова призвал Беглова жестче контролировать соблюдение "антивирусных" рекомендаций

13:33 Петербуржцев с COVID-19 будут лечить переливанием плазмы крови переболевших

13:32 Петербуржец оспорил в суде свое помещение на карантин в пансионат "Заря"

13:03 Глава МО "Лиговка-Ямская" обязал местную администрацию приобрести 2000 масок, 2000 пар перчаток и антисептики

12:25 Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к паблику "Нет самоизоляции"

11:23 "Не хочу драматизировать, ситуация сложная": Беглов велел петербуржцам сидеть дома

11:21 СМИ: Госдума перенесет отчет правительства на более поздний срок

10:56 Количество заболевших COVID-19 россиян перевалило за 10 тысяч

10:46 СК второй раз допросил петербуржца в рамках дела о "коронавирусном" фейке

10:32 Петербуржец решил подработать на продаже спирта и получил арест


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
13:57 Метрополитен вложит 1,5 млрд кредитных рублей в покупку новых вагонов

13:56 СМИ: В здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв

13:40 Глава центра им.Алмазова призвал Беглова жестче контролировать соблюдение "антивирусных" рекомендаций

13:33 Петербуржцев с COVID-19 будут лечить переливанием плазмы крови переболевших

13:32 Петербуржец оспорил в суде свое помещение на карантин в пансионат "Заря"

13:06 Задержан экс-начальник скандально известной карельской ИК-9, где избивали зэков

13:03 Муниципал: Глава МО "Лиговка-Ямская" обязал местную администрацию приобрести 2000 масок, 2000 пар перчаток и антисептики

12:50 Суд над историком Соколовым отложили из-за карантина в "Крестах"

12:45 Петербургские эсеры подготовили законопроект об отмене взносов за капремонт до июня 2020

12:25 Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к паблику "Нет самоизоляции"

12:21 Суд оставил в силе приговор жительнице Карелии по делу об оправдании терроризма

11:53 Мишустин назвал "Единую Россию" надежным партнером для правительства

11:53 КРТИ потратит 15 млн рублей на установку "лежачих полицейских"

11:23 "Не хочу драматизировать, ситуация сложная": Беглов велел петербуржцам сидеть дома

11:21 СМИ: Госдума перенесет отчет правительства на более поздний срок

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru