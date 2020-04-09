Глава центра им.Алмазова призвал Беглова жестче контролировать соблюдение "антивирусных" рекомендаций

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге и директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто во время пресс-конференции в ТАСС 9 апреля заявил о необходимости жестче соблюдать режим самоизоляции. Он раскритиковал петербуржцев, которые в последние дни стали чаще гулять по улице. По мнению главы рабочей группы, власти должны внимательнее относится к соблюдению горожанами рекомендации по самоизоляции.

- Я бы попросил [губернатора Петербурга] Александра Дмитриевича [Беглова] и органы правопорядка, которые отвечают за это, более жестко относиться к выполнению тех рекомендаций, которые есть. Я очень благодарен, что Законодательное собрание приняло соответствующие меры. Дальше мы должны все вместе эти меры реализовать. Если мы это не реализуем, то у нас будут очень тяжелые последствия, - заявил Шляхто.

При этом, он считает, что идти по пути Китая с "жесточайшими мерами" не стоит. Но и полностью отказаться от мер по сокращению контактов между людьми не стоит, уверен Шляхто.

Напомним, 8 апреля ЗакС наделил администрацию губернатора полномочиями устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Также городской парламент утвердил новые штрафы за несоблюдение правил при режиме повышенной опасности. Сами правила пока не утверждены.

Беглов 2 апреля продлил режим самоизоляции для петербуржцев до 30 апреля. При этом, запрет на выход из дома, кроме крайней необходимости, касается только людей старше 65 лет. Для остальных режим самоизоляции носит рекомендательный характер.