В больнице им. Семашко в Пушкине ввели карантин из-за больного с COVID-19

В терапевтическом отделении больницы им. Семашко установили карантинный режим из-за инфекции COVID-19, обнаруженной у больного, передает ТАСС.

"Выявлен пациент, заразившийся коронавирусом, его перевели в инфекционную больницу им. Боткина. Терапевтическое отделение, где лежал этот пациент, закрыто на карантин на 14 дней. В отделении 20 пациентов и 10 врачей, они не выходят", - рассказали информагентству в медицинском учреждении.

Ранее на карантин по тем же самым причинам закрылись Покровская, Александровская, Введенская больницы и больница Святого Георгия. Утром 13 апреля стало известно о подозрении на коронавирус у одной из пациенток родильного дома в Красносельском районе. Учреждение закрыли для проверки.

В Петербурге число людей с положительным результатом теста на коронавирус выросло до 678. Неделю назад, 6 апреля, их было ровно в три раза меньше - 226.