Министр здравоохранения заявил в полицию на "Альянс врачей"

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить выложенный на YouTube ролик "Альянса врачей" о нехватке средств индивидуальной защиты у врачей, работающих с коронавирусными больными.

Столичное МВД уже вызвало на опрос главу объединения Анастасию Васильеву.

В ролике, опубликованном в различных соцсетях, Васильева объявила о начале общественной кампании.

"Мы поедем по всей России, чтобы инспектировать медицинские учреждения и привозить средства защиты медикам туда, где государство не может обеспечить их", - заявила женщина, которая сама является медиком.

Добавим, несколько часов назад "Альянс врачей" отчитался в Twitter о проделанной работе: "За прошлую неделю мы обеспечили средствами защиты 3 больницы: 1 в Москве и 2 в области. В сумме эти СИЗ стоили 622,5 тысячи рублей. За 2 недели потрачено около 1 млн. На данный момент вы пожертвовали нам около 5 млн. Спасибо, что помогаете".

Ранее Васильеву и других членов "Альянса врачей" задержали в Новгородской области якобы за нарушение режима самоизоляции: общественники везли гуманитарную помощь врачам больницы в Окуловке. Правоохранители более 12 часов продержали Васильеву в отделе полиции, после чего оштрафовали на 1600 рублей за неповиновение представителям власти.