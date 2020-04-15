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10:22

ЗакС отказался рассматривать вопрос эсеров о снижении транспортного налога в Петербурге

фото ЗакС политика ЗакС отказался рассматривать вопрос эсеров о снижении транспортного налога в Петербурге

Представители "Единой России" не стали голосовать за включение в повестку заседания Заксобрания 15 апреля законопроекта фракции "Справедливая Россия" об установлении в Петербурге минимально возможного транспортного налога. За рассмотрение вопроса проголосовали только 10 из 48 прошедших регистрацию депутатов.

Лидер парламентских эсеров Алексей Ковалев заявил, что в условиях введенных ограничений из-за борьбы с коронавирусом налог стоит отменить совсем.

- Какой сейчас может быть транспортный налог? Скоро введут полный карантин, - сказал Ковалев с трибуны.

Депутат от "Единой России" Андрей Васильев напомнил, что в июне 2016 года инициативу эсеров не поддержал бюджетно-финансовый комитет ЗакСа, а губернатор Георгий Полтавченко в своем заключении написал, что принятие законопроекта приведет к увеличению выпадающих доходов города на 10 млрд рублей. Ковалев упрекнул Васильева в том, что тот вводит парламент в заблуждение. Он зачитал текст заключения БФК, в котором комитет оставил принятие решение по этому вопросу на усмотрение депутатов. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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