18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:56

Девушка-волонтер получила "коронавирусный" протокол за пересечение детской площадки

фото ЗакС политика Девушка-волонтер получила "коронавирусный" протокол за пересечение детской площадки

Петербургские правоохранители составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3. КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) на девушку-волонтера, которая, возвращаясь домой после работы, пересекла детскую площадку, уведомляет "Апология протеста" у себя в Telegram.

Санкция по данной статье предусматривает штраф до 40 тысяч рублей.

"Диана Максимихина - участник Волонтерского штаба по помощи людям в ситуации распространения коронавируса. Вечером 11 апреля она возвращалась домой после того, как доставила продукты пожилой женщине. Сад не был закрыт - она решила пройти к дому по привычному маршруту, который пролегал через детскую площадку. После того, как Максимихина ушла с территории площадки, к ней подъехал автомобиль без каких-либо опознавательных знаков, из которого вышли сотрудники полиции. Полицейские попросили Диану остановиться и предъявить документы, после чего составили протокол", - уточнили детали произошедшего в "Апологии протеста".

При этом, отметили правозащитники, в протоколе не содержится конкретизированной информации о том, какие санитарные правила и гигиенические нормы девушка нарушила.

Отметим, ранее петербуржец получил штраф за прогулку с ребенком на детской площадке. Мужчина намерен обжаловать решение.

Добавим, по состоянию на 15 апреля, в Петербурге зафиксировано 929 случаев заражения COVID-19, пять человек погибли.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:20 Путин объявил о выделении денег малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат

15:57 В Псковской области распространили режим самоизоляции на все категории граждан

14:41 Юрист просит Генпрокуратуру проверить комздрав из-за ситуации в Покровской больнице

14:20 ЗакС Петербурга окончательно одобрил инициативу об отмене арендной платы для бизнесменов

14:20 Ветеранские организации попросили Путина отложить проведение парада Победы

13:50 Вишневский призвал Беглова ежедневно рассказывать по ТВ о ситуации с коронавирусом

12:57 "У нас не такая катастрофа": Депутаты пока не готовы прописать Петербургу пропускной режим

12:55 Алтайские коммунисты проводят домашние пикеты с требованием отставки Путина

12:28 Глава Псковской области посчитал "коронавирусный" ущерб бюджету региона

12:25 Власти Мурманской области потратят 1,5 млн рублей на "арестантские" браслеты для больных COVID-19


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
16:21 В Крыму задержали готовивших диверсии украинских разведчиков

16:20 Путин объявил о выделении денег малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат

15:57 В Псковской области распространили режим самоизоляции на все категории граждан

15:29 Петербургское метро нарушит традицию круглосуточной работы на Пасху

14:59 Думские депутаты решили затянуть процесс опубликования деклараций о доходах

14:47 Макаров посоветовал "схватить" и "притащить" в ЗакС председателя юридического комитета Смольного

14:41 Юрист просит Генпрокуратуру проверить комздрав из-за ситуации в Покровской больнице

14:20 ЗакС Петербурга окончательно одобрил инициативу об отмене арендной платы для бизнесменов

14:20 Ветеранские организации попросили Путина отложить проведение парада Победы

14:00 Петербургские садовники приступили к весенней высадке деревьев

13:52 Депутаты решили обязать чиновников Петербурга отвечать на обращения в соцсетях

13:50 Вишневский призвал Беглова ежедневно рассказывать по ТВ о ситуации с коронавирусом

13:39 Песков сетует на дисциплинированность москвичей в условиях пропускного режима

13:32 СК объявил о завершении расследования катастрофы SSJ-100 в "Шереметьево"

13:20 ЗакС решил включить в перечень зеленых зон парк Инчхон и сквер на Ленинградской улице

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru