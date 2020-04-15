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14:20

Ветеранские организации попросили Путина отложить проведение парада Победы

фото ЗакС политика Ветеранские организации попросили Путина отложить проведение парада Победы

Представители ветеранских организаций обратились к Владимиру Путину с просьбой перенести парадное шествие в честь 75-летия со Дня Победы с 9 мая на другую дату, информирует ТАСС. Прошение обосновывается тем, что люди пожилого возраста находятся в группе риска ввиду сложившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Под письмом президенту расписались президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Ермаков.

"От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников", - отмечается в коллективном обращении представителей организаций.

Добавим, о возможном переносе парада ранее извещали близкие к аппарату главы государства источники издания, отмечая, что новой датой может стать 2 или 3 сентября.

При этом в самом Кремле заявляли, что шествие по Красной площади пройдет вовремя: военные вовсю готовятся к процессии.

Позднее Дмитрий Песков заявил, что считает нецелесообразным участие в параде ветеранов.

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