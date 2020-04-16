18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:45

В ЗакСе предлагают переоборудовать пустующий "Экспофорум" под инфекционную больницу

фото ЗакС политика В ЗакСе предлагают переоборудовать пустующий "Экспофорум" под инфекционную больницу

Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник предложил городским властям приспособить под инфекционную больницу культурно-выставочный центр "Экспофорум" в поселке Шушары. Парламентарий сообщил ЗАКС.Ру, что подготовит официальное обращение к губернатору Александру Беглову.

По словам Резника, идею уже поддержали депутаты фракции "Яблоко" Борис Вишневский и Михаил Амосов. Он также ожидает положительного отклика от представителей "Справедливой России".

- Мы надеемся, что шаги в этом направлении, с точки зрения переговоров с владельцами "Экспофорума" , губернатор сделает, не дожидаясь письма, - отметил Резник. - Мы же все видим, что происходит в Боткинской и Покровской больницах.

Напомним, накануне Боткинская и Покровская больницы сообщили о приостановке приема пациентов из-за переполненности.

КВЦ "Экспофорум" действует с 2014 года. Он был построен по заказу группы "Газпром" и контролируется дочерними структурами корпорации. "Экспофорум" включает в себя конгресс-центр с вместимостью 10 000 человек, два бизнес-центра, две гостиницы, закрытые выставочные павильоны общей площадью 50 тысяч кв. м и открытые площадью 40 тысяч кв. м. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
12:05 Трамп заявил о готовности передать России аппараты ИВЛ для борьбы с коронавирусом

11:59 Вишневский о "коронавирусных" запретах: Не надо считать людей самоубийцами

11:45 В ЗакСе предлагают переоборудовать пустующий "Экспофорум" под инфекционную больницу

11:39 На Пасху Милонов будет разносить куличи по квартирам

11:34 Заседание по делу "Нового величия" отложили до мая из-за коронавируса

10:49 Число зараженных коронавирусом в России увеличилось на 3,5 тысячи за день

10:24 Глава Минэкономразвития попробовал взять "нулевой" кредит в банке и не смог

9:52 СМИ: Власти выделят бизнесу до 80 млрд рублей на зарплаты сотрудникам

9:28 СПЧ выступил против переноса даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября

15 апреля, 22:29 Генпрокуратура обязала "Новую газету" удалить статью, возмутившую Кадырова

15 апреля, 20:54 Районные главы под ударами ЗакСа

15 апреля, 20:46 Рыбопромысловым судам открыли навигацию

15 апреля, 20:39 СМИ: Парад ко Дню Победы решили перенести

15 апреля, 20:26 Горсуд оставил в силе заочный арест петербургского поисковика Коломицына

15 апреля, 20:22 Глава Союза предпринимателей: На зарплату сотрудникам МСП надо выделить 40 тысяч

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru