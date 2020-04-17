Навальный винит телеканалы в легкомысленном отношении людей к COVID-19

Политик Алексей Навальный, комментируя неудачи столичной мэрии в организации пропускного режима, заметил, что главной и единственной имиджевой и психологической компенсацией для чиновников теперь стали моральные укоры в адрес населения. По мнению оппозиционера, значительная часть усилий власти, чтобы снять с себя формальную ответственность, тратится на попытки убедить граждан: в бедах, порожденных пандемией коронавируса, виноваты они сами.

Между тем, уверен руководитель Фонда борьбы с коррупцией, дело обстоит ровно противоположным образом: по федеральным каналам еще с января различные приглашенные "эксперты" постоянно уверяли население в том, что коронавирус ничуть не страшнее обычного ОРВИ.

"Люди чё? вирусологи и обязаны в этом разбираться? 30 процентов сели, почитали и остались дома, f остальные смотрят телевизор. <...> Им полтора месяца промывали мозги всякие соловьевы, говорили, что это все фигня, это паника, это придумали американцы, никто кроме китайцев не болеет. "Ковидодиссиденты" дословно теперь повторяют то же самое", - высказался политик на YouTube-канале "Навальный Live".

Наслушавшись подобных оценок и вполне ими удовлетворившись, рассудил Навальный, некоторые граждане впоследствии и позволили себе вместо самоизоляции проводить нерабочую неделю в компаниях и, например, готовить шашлыки на свежем воздухе.