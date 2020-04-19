Путин о ситуации с коронавирусом: Всё будет хорошо с божьей помощью

Российский глава Владимир Путин, вещая из своей резиденции в Ново-Огарево, поздравил верующих граждан РФ с праздником Пасхи. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

Начал свое обращение Путин, в очередной раз заверив россиян, что у страны имеется мощный потенциал для борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Вместе, объединяя усилия, мы решаем возникающие проблемы. И для этого, как я уже не раз говорил, у нас всё есть: здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения", - заявил глава государства.

Кроме того, по словам Путина, власти страны учитывают опыт западных коллег и "работают на опережение", так как необходимых для этого ресурсов предостаточно.

"Они [ресурсы] у нас есть. Мы их используем - рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации. У нас в народе говорят: на бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова всё-таки так и хочется сказать: всё будет хорошо с божьей помощью", - подытожил поздравление президент.

Напомним, по состоянию на текущий день, 19 апреля, в России зарегистрировано 6060 новых случаев заражения COVID-19. Всего заразившихся - более 42 тысяч человек.