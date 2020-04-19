"Посмотрите дальше своего патриотического пуза": Шнуров раскритиковал власти за режим готовности к ЧС

Недавно вошедший в Партию роста музыкальный деятель Сергей Шнуров критически высказался о введении в РФ режима повышенной готовности к чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной инфекции.

"Это не ЧС, но почти. Гибридно, как и все у нас. Очень удобная формулировка, снимающая обязательства и позволяющая усилить давление. Гибридная чрезвычайщина - это с одной стороны тотальный контроль и ограничительные меры, нарушение которых грозит штрафами, а с другой - никаких серьезных экономических обязательств перед людьми", - делится соображениями музыкант у себя в Instagram.

"Гибридная" помощь, уверен Шнуров, оказывается не только населению, но и российским предпринимателям, которые, наравне с остальными слоями населения, оказались в сложной ситуации. И то скудное материально предложение, которое им оказывает государство, не окупит финансовых потерь за месяц вынужденного простоя. Кроме того, для того, чтобы получить положенную выплату, бизнесмену предстоит пройти через череду бюрократических проволочек.

"Всем, кроме начальства, уже очевидно, что ситуация чрезвычайная и требующая решительных действий не только от силовиков, но и от экономического блока. Хватит ссылаться на липовые показатели. Просто посмотрите дальше своего патриотического пуза. И увидите миллионы тех людей, которые и без карантина едва сводили концы с концами, а скоро окажутся у последней черты. И уже ничто не сможет помешать им переступить ее", - предрекает Шнуров.

Напомним, на сегодняшний день, 19 апреля, в России зафиксировано 6060 новых случаев заражения COVID-19. Всего инфицировано почти 43 тысяч человек. До 30 апреля в стране объявлен нерабочий режим, гражданам регионов - где-то более жестко, где-то менее - рекомендовано сидеть дома.