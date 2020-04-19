"Но мы всё равно будем отмечать": Песков назвал "непростым" решением перенос парада Победы

Владимиру Путину нелегко далось решение об отмене майского шествия в честь Дня Победы, заявил в эфире "России 1" его кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков, которого цитирует РИА "Новости".

"Праздник [День Победы] святой для всех нас, святой для президента. Конечно, президенту наверняка было непросто принимать такое решение, но для него приоритетом является здоровье людей. Но мы всё равно все будем отмечать, как же 9 мая не отметить, это обязательно", - констатировал политик.

Напомним, о переносе парада Победы стало известно 16 апреля. Кроме победоносного шествия военных на Красной площади, на другой срок будут перенесены парады в регионах, акция "Бессмертный полк" и все другие запланированные массовые мероприятия. При этом Путин сообщил, что празднование планируется устроить хоть и позже, но всё равно в нынешнем году.