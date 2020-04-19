Глава "Комитета против пыток" обратится в СК из-за конфликта "Новой газеты" и Кадырова

Председатель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин собирается обратиться с заявлениями в СК и Генпрокуратуру из-за очередного скандала, разразившегося между чеченским лидером Рамзаном Кадыровым и "Новой газетой".

"На мой взгляд, слова [Кадырова] содержат призыв к расправе и убийству. В Чечне механизм работает немного по-другому: Кадыров объявляет, кто его очень сильно раздражает, а дальше находятся десятки его фанатов, которые могут поступить так, как он, скажем так, разрешил. Такое в Чеченской республике уже бывало, и неоднократно", - рассуждает Каляпин в эфире стрима "МБХ медиа".

Ранее Кадыров обрушился с критикой на обозревателя "Новой" Елену Милашину, написавшую статью о том, что в республике якобы несколько больниц закрыты на коронавирусный карантин, а врачам, запертым там, якобы не хватает средств индивидуальной защиты. Кроме того, в материале говорилось о чрезмерно суровом отношении местных силовиков к нарушителям самоизоляции.

"Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет!" - негодовал тогда Кадыров.

Некоторое время спустя Генпрокуратура обязала "Новую" удалить статью, обидевшую главу Чечни.