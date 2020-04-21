Эсеры предлагают открыть для посещения граждан парки площадью более 10 га

Глава петербургского отделения "Справедливой России" Марина Шишкина, а также депутаты-эсеры городского Заксобрания Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров попросили градоначальника Александра Беглова пересмотреть решение о закрытии большинства зеленых зон.

По мнению справороссов, следует открыть парки, чья площадь превышает 10 га, так как там граждане смогут гулять, соблюдая рекомендованную социальную дистанцию. Также эсеры полагают, что аналогично можно смягчить запрет на посещение лесов.

"Установленные запреты фактически отняли у горожан возможность посещения зеленых зон под страхом санкций в виде штрафа. Стоит отметить, что кроме камерных, небольших городских садов и скверов, запрет на посещение которых может быть оправдан их небольшой площадью и опасностью несоблюдения гражданами норм социального дистанцирования, в перечень вошли крупные городские парки, такие как: Удельный парк, Сестрорецкий парк "Дубки", Александровский и Екатерининский парки, Павловский парк, Парк им. 300-летия Санкт-Петербурга, Приморский и Московский парки Победы и другие", - указывают представители СР.

Согласно рекомендациям ВОЗ, напомнили справедливороссы, чрезмерное нахождение дома и низкий уровень физнагрузки оказывают негативное влияние как на физическое, так и эмоциональное состояние человека.

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