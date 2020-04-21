Дмитриева приветствует "жесткий карантин" с патрулированием

Лидер петербургской ячейки Партии роста Оксана Дмитриева, выступая на заседании городского правительства, представила свое видение борьбы с распространением коронавирусной инфекции на ближайшее будущее. По ее глубокому убеждению, сейчас для властей лучше переусердствовать в том, что касается запретов, чем упустить контроль над ситуацией.

"Мне представляется, что лучше принять избыточные меры, чем недостаточные. Поэтому я передала в Штаб расчеты, и если не удаётся довести прирост зараженных или внебольничной пневмонией […] меньше 10%, то нужно вводить жесткий карантин с пропускным режимом и патрулированием. Опыт других стран, показывает, что где это сделали раньше и с большей подготовкой, там получили меньше зараженных и меньшую летальность", - высказалась депутат по проблеме.

Заметив, что бюджета на покрытие всех издержек не хватит, Дмитриева также напомнила о своей новой законодательной инициативе. Ее законопроект возвращает практику индексации пенсий всем категориям пенсионеров, а также компенсирует работающим пенсионерам все "замороженное" у них с 2016 года.

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