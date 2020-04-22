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Поправки в Конституцию

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13:11

ВЦИОМ: Доля не готовых голосовать за поправки в Конституцию россиян выросла в 1,5 раза

фото ЗакС политика ВЦИОМ: Доля не готовых голосовать за поправки в Конституцию россиян выросла в 1,5 раза

За период самоизоляции возросло количество россиян, которые не желают голосовать за внесение корректив в действующую Конституцию, сообщает ВЦИОМ.

К примеру, в феврале их доля составляла 17%, а в марте - уже 26%. В то же время, однако, с 43% по 50% стало больше респондентов, готовых отдать свои голоса за изменение Основного закона страны. Затруднившихся четко ответить на вопрос стало меньше - с 40% до 24%.

47% участников опроса ВЦИОМ известили о намерении посетить электоральный процесс. "Скорее" поучаствовать в нём собираются 19% респондентов. Не желают принимать участие в голосовании 15% россиян.

Социологи ВЦИОМ прогнозируют, что явка на голосовании будет держаться на уровне 52-54%. 

Голосование по поправкам в Конституцию изначально должно было состояться 22 апреля. О переносе на более поздний срок из-за коронавируса объявил президент Владимир Путин в конце марта. Сегодня стало известно, что процесс точно "замораживается" как минимум до середины лета.

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