Максим Шевченко аргументировал, почему власть боится Ленина и его юбилея

150-летняя годовщина со дня рождения революционера Владимира Ленина явилась для сегодняшнего руководства страны неприятным событием, уверен политик и публицист Максим Шевченко. Он полагает, что неприятие фигуры Ленина Кремлем совершенно оправданно, поскольку при сравнительном политическом анализе нынешняя власть проигрывает первому советскому руководителю по всем параметрам. По сути, гласит мысль публициста, сто лет назад было достигнуто, казалось бы, невозможное: определять развитие страны перестала узкая группа элиты.

"Ленин сумел уничтожить власть меньшинства, не уничтожая при этом под корень само это меньшинство. Лучшие люди правящего сословия перешли на сторону восставшего большинства и этот союз, возможный только благодаря Ленину и его аргументации, предопределил победу большинства над исконным врагом. Ленин перевернул мир и на какое-то время идеалы всеобщего братства, государства-семьи, коллективного творческого усилия по преображению настоящего и конструированию будущего стали сутью истории, стали реальностью", - написал Шевченко в своем посвящении в Telegram.

Победа угнетенных над угнетателями, предрекает левый политик, еще долго не будет давать спокойно спать капиталистической правящей верхушке, которая сегодня есть в России и не собирается никому уступать свое место.

"Мы знаем - если получилось один раз, то получится и в принципе", - выразил надежду автор.

Пока же, по его выражению, Кремль боится Ленина "до поросячьего визга".