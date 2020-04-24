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12:59

Саакашвили принял предложение стать вице-премьером Украины

фото ЗакС политика Саакашвили принял предложение стать вице-премьером Украины

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на предложение украинского президента Владимира Зеленского занять должность вице-премьера в правительстве. О своем положительном ответе он рассказал общественности в эфире телеканала "Наш". Если кандидатуру Саакашвили утвердят, то ему, среди прочего, предстоит заниматься экономикой - вести переговоры с международными финансовыми организациями.

"Украина заходит в очень сильный экономический шторм, настоящее цунами, кризис. Нам надо находить очень неординарные шаги для того, чтобы не только спасти украинскую экономику, но максимально ослабить удар по каждой украинской семье и вообще спасти государство", - гласит цитата политика.

Его кандидатуру в ближайшее время должны будут рассмотреть в Раде, в которой Зеленский имеет большинство сторонников.

После своего президентства в Грузии Саакашвили, к которому враждебно относятся в Кремле, недолго проработал губернатором Одесской области и вскоре был лишен украинского гражданства. Став президентом Украины год назад, Зеленский практически сразу вернул знаменитому грузину гражданство.

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