Саакашвили принял предложение стать вице-премьером Украины

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на предложение украинского президента Владимира Зеленского занять должность вице-премьера в правительстве. О своем положительном ответе он рассказал общественности в эфире телеканала "Наш". Если кандидатуру Саакашвили утвердят, то ему, среди прочего, предстоит заниматься экономикой - вести переговоры с международными финансовыми организациями.

"Украина заходит в очень сильный экономический шторм, настоящее цунами, кризис. Нам надо находить очень неординарные шаги для того, чтобы не только спасти украинскую экономику, но максимально ослабить удар по каждой украинской семье и вообще спасти государство", - гласит цитата политика.

Его кандидатуру в ближайшее время должны будут рассмотреть в Раде, в которой Зеленский имеет большинство сторонников.

После своего президентства в Грузии Саакашвили, к которому враждебно относятся в Кремле, недолго проработал губернатором Одесской области и вскоре был лишен украинского гражданства. Став президентом Украины год назад, Зеленский практически сразу вернул знаменитому грузину гражданство.