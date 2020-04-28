Резник: Бездействие власти представляет угрозу для россиян

Беспартийный депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник считает, что бездействие властей может представлять угрозу для граждан. Об этом он заявил во время выступления на онлайн-митинге "За жизнь" 28 апреля.

Резник отметил, что во время своего очередного телеобращения президент России Владимир Путин снова не объявил о решении финансово поддержать жителей страны, а вместо этого "дал интервью стране о том, что у него все неплохо".

- Проблема в том, что даже бездействие, неадекватность власти представляет реальную угрозу. Эта власть не просто устранилась от решения проблем, всё, что она не делает, к сожалению, представляет реальную угрозу для наших граждан, их свободе и благополучию. Поэтому, с моей точки зрения, позитивная программа всех людей, которые объединились и на этой платформе, и на платформе кампании "НЕТ" должна заключаться в том, чтобы максимально скоро и максимально мирно отстранить этих людей от власти, - заявил Резник.

Он добавил, что во время одного из последних его выступлений на заседании ЗакСа спикер парламента и руководитель "Единой России" в Петербурге Вячеслав Макаров спросил у него: "Вы хотите, чтобы началось?". Уже "началось", считает депутат. Вне зависимости от его желания или желания власти, отметил Резник.

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