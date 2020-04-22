"Сейчас не до политики": Споры ЗакСа из-за COVID-19

Законодательное собрание Петербурга продолжает спорить о мерах поддержки населения в период борьбы с коронавирусом. Социал-либералы и коммунисты требуют прямых выплат для граждан. Лидер фракции Партия роста Оксана Дмитриева выступает за жесткий карантин и дифференцированную поддержку. "Единая Россия" устами спикера ЗакСа Вячеслава Макарова говорит, что городское правительство и так действует на опережение. На заседании 22 апреля депутаты вновь озвучили свои позиции. Были и свежие предложения.

Все дискуссии ведут к коронавирусу

Хотя проект повестки очередного заседания Заксобрания на первый взгляд не предполагал дискуссий на тему "коронавирус и власть", депутаты оказались к ней готовы. Все понимают, что какие бы законопроекты не вносил губернатор и парламентские комиссии, борьба с инфекцией остается вопросом номер один, а в обществе зреет недовольство ухудшающимся материальным положением, что демонстрируют события во Владикавказе и общий рост безработицы.

Первые споры случились примерно через час после начала заседания. Депутат от КПРФ Александр Рассудов представлял законопроект о бесплатном открытии доступа к документам технического учета для льготников. Сама инициатива у большинства парламентариев возражений не вызвала, но дискуссия все равно развернулась. Воспользовавшись возможностью выступить с трибуны, лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский призвал коллег поддержать обращение к Владимиру Путину с требованием выделить Петербургу средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Их, по мнению политика, необходимо направить на прямые выплаты гражданам, приобретение средств индивидуальной защиты для медучреждений и меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Вишневскому оппонировала депутат от Партии Роста Оксана Дмитриева, последовательно выступающая за жесткий карантин и против прямых выплат.

- Максимум, как мы можем поддержать экономику, это разрешить работать тем, кому можно работать, где минимум социальных контактов, - заявила Дмитриева.

От участия в полемике не удержался и сам Рассудов, уже не раз выступавший за направление средств ФНБ на нужды населения.

- Оксана Генриховна, о том, что вы истерично отстаиваете идею тотального закрытия города, мы все уже поняли. Но давайт ваш личный страх не будет держать в заложниках всех горожан, которые выступают категорически против этих электронных ошейников и сейчас озабочены тем, как выжить в сложившейся ситуации, - ответил он Дмитриевой.

Александр Рассудов, Максим Резник, Борис Вишневский

Параллельно выходец из руководства строительного холдинга "Лидер Групп" Рассудов спорил с ветераном градозащитного движения города, лидером фракции "Справедливая Россия" Алексеем Ковалевым. Ковалев предложил разрешить выдавать документы техучета и представителям общественных организаций, чтобы те могли вычислять исправленные в документации даты постройки исторических домов. Соавтор законопроекта ответил, что эта инициатива о другом, и заявил, что не все НКО действует с благими намерениями. Некоторые, по словам Рассудова, отстаивают чьи-то коммерческие интересы. Представитель КПРФ отметил, что не намерен создавать поле для коррупции.

- Вы явно пытаетесь пролоббировать какие-то конкретные некоммерческие организации, я считаю, что это недопустимо для статуса депутата Законодательного собрания, - добавил он.

Через некоторое время Ковалев заявил, что не считает депутата от КПРФ своим соратником.

- Это человек, который всю жизнь занимался бизнесом, а я бизнесом не занимался никогда. Для меня удивительно, но понятно, как люди, занимающиеся бизнесом, решают свои проблемы. Не хотел бы я относиться к таким людям, - заметил эсер.

Ответ Рассудова был лаконичен:

- Для того, чтобы переходить на личности, есть одно важное условие: нужно видеть перед собой личность. Мне вам больше нечего сказать.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров как мог успокаивал коллег и просил их не касаться персоналий. Не так давно председатель парламента уже обращался по этому поводу к Ковалеву. Тогда лидер эсеров, критикуя строительного магната Вячеслава Заренкова, упомянул, что ему есть что сказать и о Рассудове.

"Грозящая катастрофа"

Позже Макаров и сам выступил с трибуны. Его речь длилась почти 13 минут и касалась борьбы с коронавирусом. В отличие от оппозиционеров, он считает, что городское правительство не просто контролирует ситуацию с распространением инфекции, но и действует на опережение. Депутатам он рекомендовал "не выпячиваться" и не вносить законопроекты "ради пиара".

- Сейчас не до политики, - отметил Макаров.

Сам он при этом успел анонсировать передачу городу автомобилей скорой помощи от партии "Единая Россия", в которой состоит.

Спикер отдельно поблагодарил за молитвы митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия и других православных батюшек, а своим коллегам посоветовал активно включаться в работу над весенней корректировкой бюджета:

- У нас уже начинаются консультации с главным распорядителем бюджетных средств. Коллеги, я вас очень прошу обязательно неформально вмешаться в эту ситуацию. Так, чтобы не лоббируя отдельные малые предприятия, постараться снивелировать те потери, которые сейчас несет малый и средний бизнес.

Остальные депутаты еще раз высказались по текущей ситуации в самом конце заседания. Предложения касались в том числе и бюджета. Тот же Рассудов обратил внимание, что сейчас примерно 30 млрд рублей в городской казне выделены на "Создание условий для обеспечения общественного согласия" и "Повышение эффективности государственного управления". По мнению представителя КПРФ, в существующих условиях эти деньги лучше направить на помощь народу. За прямые выплаты выступила и лидер петербургского отделения компартии Ольга Ходунова, которая в день 150-летия со дня рождения Владимира Ленина вспомнила о работе Ильича "Грозящая катастрофа и как с ней бороться". По ее словам, сейчас Россия стоит перед проблемами, схожими с теми, что были в сентябре 1917 года, и если не раскрыть "кубышку" и не поддержать население, это может обернуться большими проблемами.

Депутат Вишневский назвал ситуацию в городе "псевдочрезвычайщиной при недокарантине" и призвал городские власти не вводить пропуска для населения.

- Чрезвычайной ситуации нет, карантина нет, а ограничение прав, нарастающее, - каждый день, - отметил он.

Беспартийный Максим Резник обратил внимание, что в повестке заседания не было вопросов о материальной помощи населению, налоговых льготах и прочей поддержке бизнеса. Депутат заявил, что его не убедило выступление спикера ЗакСа и он не видит целостного плана помощи людям от властей.

- Власть совершенно безнравственно делит вершки и корешки. План власти такой: корона - Путину, вирус - народу...

Резника прервал Макаров:

- Максим Львович, есть какие-то вещи, ну которые… Вы хотите, чтобы сейчас началось?

Ничего так и не началось, а слово взяла депутат Дмитриева. Она в очередной раз выступила за ужесточение карантина. По ее мнению, это единственно возможный путь в условиях ограниченности количества медицинских работников и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Денис Четырбок, Оксана Дмитриева

Представительница Партии Роста озвучила и позитивные планы по преодолению кризиса: начать индексации пенсии работающим пенсионерам; возвратиться к прежнему возрасту выхода на пенсию (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин) и предоставить права на проведение государственных закупок оперативно и без торгов. Дмитриева отметила, что все три предложения уже оформлены партией как законопроекты.

По логике губернатора Александра Беглова все озвученные предложения депутаты должны передать вице-спикеру ЗакСа Анатолию Дроздову, который входит в межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом. Сам Дроздов, кстати, в полемике поводу COVID-19 и мер поддержки населения активно не участвовал. В ходе заседания он проявил себя очередным выпадом в сторону главы Калининского района Василия Пониделко. На сей раз в образе защитника Муринского парка.

Сергей Еремеев

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