Группа депутатов внесла в ЗакС Петербурга инициативу об амнистии ко Дню Победы

В Законодательное собрание Петербурга направили проект постановления о федеральной инициативе провести амнистию в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Фотографию документа выложил на своей странице в Facebook беспартийный депутат Максим Резник.

Помимо него соавторами проекта стали другой беспартийный парламентарий Михаил Амосов, Борис Вишневский из "Яблока", представители "Справедливой России" Александр Егоров, Алексей Ковалев и Надежда Тихонова, а также коммунисты Ирина Иванова, Александр Рассудов и Ольга Ходунова.

Резник сообщил ЗАКС.Ру, что аналогичные документы были внесены и в другие региональные законодательные органы, в частности парламенты Москвы и республики Коми. Петербургский депутат назвал решение выступить с такими инициативой "гуманитарно-политической акцией солидарности".

Ранее в Госдуме отказались от идеи амнистии в 2020 году. Председатель думского комитета по законодательству Павел Крашенинников объяснил это тем, что в нижнюю палату парламента не поступало достаточно проработанных текстов проекта постановления об амнистии.

По мнению Резника, проблема упирается в вопрос политической воли.

- Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины, - добавил депутат. - Это вопрос совести. Многие люди в тюрьме сидят ни за что и все это знают. Но кто-то ищет себе оправдания, чтобы быть подонком, а кто-то ищет возможности им не быть. Вот мы делаем все, чтобы людей освободить.

Последний раз амнистию в России объявляли в 2015 году, она была приурочена к 70-летнему юбилею Победы.

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