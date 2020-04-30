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11:58

В Госдуму внесли законопроект о переводе части заключенных из СИЗО под домашний арест

фото ЗакС политика В Госдуму внесли законопроект о переводе части заключенных из СИЗО под домашний арест

Порядка 30 тысяч человек, пребывающих под следствием либо ожидающих суда в российских изоляторах, могут быть переведены под домашний арест: соответствующую инициативу, передает "Коммерсант", внесли на рассмотрение депутатов Государственной думы.

Авторами проекта выступили отставная судья КС РФ Татьяна Морщакова и глава Института прав человека, эксперт президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валентин Гефтер.

Они предложили на время пандемии COVID-19 приостановить судебные производства в отношении несовершеннолетних; одиноких женщин и мужчин, имеющих несовершеннолетних детей; людей с тяжелыми заболеваниями; людей в возрасте от 60 лет; инвалидов I, II и III групп; а также совершивших ненасильственные преступления и преступления, максимальное наказание за которые не превышает пяти лет колонии. В отношении перечисленных категорий предлагается избрать отличную от содержания в СИЗО меру пресечения.

Напомним, в начале текущего года ЛДПР внесла на рассмотрение нижней палаты федерального парламента проект амнистии к 75-летию Победы. Документ предлагает распространить амнистию в том числе на впервые осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, на матерей несовершеннолетних детей, отцов-одиночек, а также на женщин старше 50 лет и мужчин старше 55 лет, инвалидов. 

Позднее депутат Сергей Шаргунов также внес проект об амнистии осужденных за "преступления, совершенные в ходе несанкционированных собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований их участниками", в том числе фигурантов "московского дела".

Несмотря на озвученное выше, в Госдуме сообщили, что не готовят проекта амнистии к грядущему 75-летию со Дня Победы.

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