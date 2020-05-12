Власти готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию: плебисцит проведут по окончании карантина

Общероссийское голосование по несению корректив в действующую Конституцию должно пройти летом - через несколько недель после снятия всех "антивирусных" ограничений, рассказали "Открытым медиа" близкие к Кремлю источники.

Уже после 12 мая власти начнут активно готовиться к проведению плебисцита, поделились с изданием политтехнологи.

"У АП есть установка развести два процесса - голосование по поправкам и кампанию по региональным выборам, поэтому они уже задумались о том, как развести политтехнологические команды: они должны сначала провести поправки [к Конституции], а потом включиться в избирательный процесс", - утверждает один из собеседников ОМ.

По сообщению источника, вероятнее всего, голосование состоится в конце июня - начале июля.

Кроме того, заявил ещё один политконсультант, не исключается, что для дистанцирования двух кампаний - по поправкам и осеннюю избирательную - будет сдвинут единый день голосования.

Ранее, напомним, "Русская служба Би-би-си" писала, что в ряде регионов власти уже начали заключать контракты на закупку и изготовление атрибутов для проведения плебисцита.

Добавим, в апреле ВЦИОМ проводил опрос, согласно которому доля не готовых голосовать за изменение Основного закона страны россиян выросла в 1,5 раза.

Режим ограничений в ряде субъектов РФ продлен до 31 мая, однако накануне Владимир Путин объявил об окончании нерабочего периода в стране.