Столичного мундепа Янкаускаса оштрафовали за летние протесты, хотя он уже отбывал за них аресты

Тверской суд Москвы решил оштрафовать на 15 тысяч рублей столичного муниципала Константина Янкаускаса за его прошлогоднюю встречу с незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы на Трубной площади 14 июля, несмотря на то, что ранее он уже отбывал десятисуточный административный арест за участие в акции, передает "МБХ медиа".

Более того, Янкаускас получил и другой штраф в 15 тысяч рублей - за участие в несанкционированном мероприятии на Трубной 18 июля.

В обоих случаях ему инкриминировали нарушение по части 5 статьи 20.2 КоАП.

Оба решения муниципал намерен обжаловать.

В конце августа 2019 года, в ходе последней серии столичных протестов, Янкаускас трижды отбывал административный арест за участие в акциях. В последний раз он провел девять суток за призывы к несогласованной акции 27 июля в Москве. До этого Янкаускас отбывал десять суток за пост об акции 14 июля, а перед этим отсидел еще семь суток за акцию на Трубной площади 15 июля.