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11:15

Единороссы раскритиковали качество ответов Беглова депутатам

фото ЗакС политика Единороссы раскритиковали качество ответов Беглова депутатам

В Законодательном собрании Петербурга вновь подвергли критике содержание заключений губернатора Александра Беглова на законопроекты депутатов, а также ответов на запросы парламентериев на имя главы города. Тему поднял единоросс Сергей Купченко на состоявшемся 22 мая заседании комитета по законодательству.

К самому губернатору у депутатов претензий не было. По словам Купченко, Беглов в день подписывает сотни бумаг и не в силах вчитаться и перепроверить каждый документ. Недовольство единоросса было адресованы в адрес юридического комитета Смольного, а также некоторых других ответственных чиновников. В частности, прозвучала фамилия председателя комитета финансов Алексея Корабельникова, который, по словам Купченко, дал "возмутительный" ответ на его законопроект о льготах для предпринимателей, использующих газомоторное топливо.

Единороссы оказались недовольными и ответом Беглова на запрос депутата Андрея Васильева, просившего градоначальника проверить работу главы Кировского района Сергея Иванова. Губернатор, напомним, не увидел в этом необходимости.

Председатель комитета по законодательству Денис Четырборк заявил, что по его данным ответ от имени Беглова написал сам Иванов:

- Это не просто формализм, это просто капкан для губернатора. Не секрет, мы уже провели работу по выявлению тех, кто писал этот ответ. Ответ писал сам Иванов и подведомственные ему чиновники и служащие.

На этих словах трансляция заседания комитета, которая велась на странице Четырбока "ВКонтакте" прервалась.

Напомним, в Мариинском дворце не в первый раз критикуют юридический комитет Смольного. На пленарном заседании 15 апреля  в адрес председателя юркома Екатерины Аксеновой высказался спикер городского парламента Вячеслав Макаров. Он упрекнул чиновницу в недостаточном воспитании из-за того, что та не отвечает на телефонные звонки депутатов ЗакСа.


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