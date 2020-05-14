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18:36

Беглов не намерен проверять работу главы Кировского района после обращения ЗакСа

фото ЗакС политика Беглов не намерен проверять работу главы Кировского района после обращения ЗакСа

Губернатор Петербурга Александр Беглов ответил на запрос депутата Законодательного собрания "Единой России" Андрея Васильева, обвинившего главу Кировского района Сергея Иванова в выборочном подходе к помощи самоизолированным пенсионерам.

Градоначальник ответил, что не видит оснований для проведения служебной проверки. Он отметил, что руководители исполнительных органов власти руководствуются интересами жителей города и регулярно получают поручения от своего начальства по поводу оказания поддержки пострадавшим от действующих ограничительных мер гражданам.

"Администрацией [Кировского района] и подведомственными учреждениями оперативно решаются в интересах жителей все поступающие вопросы", - написал Беглов. 

Васильев в своем запросе, напомним, рассказал, что районному комплексному центру соцобслуживания населения (КЦСОН) для развозки продуктовых наборов понадобился автомобиль. Микроавтобус был готов предоставить "Театр у Нарвских ворот", однако Иванов не дал на это согласие. 

Губернатор на это ответил, что автотранспорта в пользовании социальных учреждений, подведомственных районной администрации, достаточно и никакой необходимости в микроавтобусе театра нет и не было. 

"Вместе с тем Ваши помощники как зарегистрированные волонтеры совместно с сотрудниками КЦСОН 13 и 14 апреля приняли участие в доставке 141 продуктового набора жителям. При этом использовались автотранспортные средства, задействованные Администрацией. Необходимости привлечения дополнительного транспорта для организации развозки не требовалось", - напомнил Беглов.

Напомним, депутат Васильев зачитал текст своего запроса на заседании, состоявшемся 15 апреля. К критике Иванова присоединились также депутаты-единороссы Денис Четырбок и Сергей Никешин. Последний констатировал, что глава района фактически объявил войну "Единой России". Васильев, в свою очередь, заявил, что если его не поддержит губернатор, он обратится к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину.


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