Депутат Васильев пожаловался на главу Кировского района Беглову и пообещал дойти до Путина

В Законодательном собрании Петербурга раскритиковали главу Кировского района Сергея Иванова, обвинив его в нехристианском поведении и выборочном подходе к помощи старикам. Депутат "Единой России" Андрей Васильев на заседании 15 апреля заявил, что "формализм" Иванова мешает оказывать помощь самоизолировавшимся пенсионерам.

Он рассказал, что районному комплексному центру соцобслуживания населения для развозки продуктовых наборов понадобился автомобиль. Микроавтобус был готов предоставить "Театр у Нарвских ворот", однако Иванов не дал на это согласие.

- Вероятно, Сергей Владимирович проповедует поклонение отчетам, а не реальным делам. Похоже, что для него высший культ - формализм, а не помощь людям, - предположил Васильев.

Депутата возмутило сообщение на сайте районной администрации, в котором утверждалось, что "с момента начала работы штаба в Кировском районе поступило 18 заявок". По оценке единоросса, в районе проживает порядка 95 тысяч человек, которым нельзя выходить на улицу. Васильев также заявил, что лично объехал за два дня на машине 150 адресов, по которым живут нуждающиеся в помощи люди.

Парламентарий направил запрос губернатору Александру Беглову, в котором попросил провести проверку деятельности Иванова и принять меры вплоть до отставки главы.

- Такое поведение подрывает авторитет государственной власти Санкт-Петербурга. Наконец, это просто не по-человечески, не по-христиански, - отметил автор запроса.

Васильева поддержали другие депутаты. В частности, другой еще один представитель Кировского района Денис Четырбок подтвердил, что в районе повсеместно происходит разделение "на своих и чужих", а Сергей Никешин отметил, что Иванов фактически объявил войну "Единой России". Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров напомнил, как минувшим летом в Кировском районе закрасили граффити в честь российско-сирийской дружбы.

Депутат Васильев ожидает, что губернатор Беглов примет меры, однако если этого не произойдет, он пообещал направить письма президенту Владимиру Путину и председателю правительству Михаилу Мишустину, а также инициировать парламентское расследование.

Вице-спикер ЗакСа Анатолий Дроздов сказал Васильеву, что, читая его запрос, узнает в нем и главу Калининского района Василия Пониделко. Макаров также подтвердил, что Иванов - не единственный районный руководитель, который дискредитирует власть.

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