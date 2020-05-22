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13:25

Вишневский подготовил проект решения о недоверии Беглову

фото ЗакС политика Вишневский подготовил проект решения о недоверии Беглову

Юридическому управлению Законодательного собрания Петербурга передали проект решения о вынесении недоверия губернатору Александру Беглову, сообщил ЗАКС.Ру автор этого документа, депутат от "Яблока" Борис Вишневский.

Он заявил, что глава города исполняет свои обязанности ненадлежащим образом. 

- Вместо того, чтобы обеспечивать медиков средствами защиты, чтобы оказывать гражданам прямую помощь, администрация занимается в основном абсурдными запретами, ограничениями, штрафами. Требует от граждан носить маски на улицах, при этом масками и перчатками их не обеспечила. И вообще она выбрала репрессивный путь. Все это свидетельствует о том, что Александр Дмитриевич с исполнением своих обязанностей не справляется, - считает Вишневский.

По словам "яблочника", поддержать проект решения уже пообещал беспартийный депутат Максим Резник, ранее неоднократно призывавший парламент выразить недоверие Беглову. Вишневский надеется, что пока документ находится на заключении юридического управления под ним захотят подписаться также депутаты от "Справедливой России" и КПРФ.

Согласно 40 статьи Устава Петербурга, Законодательное собрание вправе выразить недоверие главе города, что может служить причиной его отставки. Решение об отставке принимает президент.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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