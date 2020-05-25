Депутаты хотят вызвать на заседание ЗакСа главного санитарного врача Петербурга

Депутаты Заксобрания Надежда Тихонова, Борис Вишневский, Ольга Ходунова, Оксана Дмитриева, Максим Резник и Михаил Амосов обратились к председателю парламента Вячеславу Макарову с просьбой вызвать на грядущее заседание главного санитарного врача Петербурга Наталью Башкетову.

Парламентарии желают задать чиновнице ряд волнующих их вопросов и прояснить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в городе.

К посланию на имя Макарова прикреплен перечень наиболее значимых для дискуссии тем. В частности, депутатов интересуют "похоронные" ограничения; потребность горожан в полноценной и точной COVID-картине; контроль за состоянием поступающих в стационар пациентов; выдача санитарного паспорта при перепрофилировании медучреждений для приёма зараженных граждан; запрет для врачей на совмещение работ в различных медорганизациях; поручить комитету по соцполитике и районным администрациям поставить на учет и мониторить состояние всех лиц старше 65 лет и инвалидов; соблюдение положений Трудового кодекса в отношении сотрудников подведомственных Роспотребнадзору учреждений.

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