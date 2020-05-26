Тихонова добивается прокурорской проверки новых правил захоронения

Справедливоросс из петербургского парламента Надежда Тихонова усомнилась в том, что введенные на период пандемии правила погребения людей, умерших в Петербурге, отвечают федеральному законодательству, и обратилась за проверкой к городскому прокурору Сергею Литвиненко. Ограничения, наложенные на порядок захоронения людей, депутат считает чересчур строгими и создающими серьезные неудобства, а запреты - "малообъяснимыми".

"Во-первых, могут иметься этические или религиозные обстоятельства, требующие захоронения в конкретном месте, а не на двух коронавирусных кладбищах. Например, - если есть воля усопшего быть захороненным рядом с близким человеком, или на погосте при конкретном храме, или на конфессиональном кладбище. Во-вторых, непонятно, как можно будет похоронить в другом регионе человека, умершего в Санкт-Петербурге", - приводит Тихонова свои соображения.

Женщине представляется, что петербургские правила захоронения в период пандемии по меркам всей страны уникальны, и для нее это пример нежелательной уникальности. Среди прочего, она подчеркивает, что оба "коронавирусных" кладбища - Новое Колпинское городское и кладбище Илики в Петродворцовом районе исключительно неудобны с точки зрения транспортной доступности.

Напомним, что умерших от COVID-19 или с подозрением на инфекцию помещают в деревянные гробы с герметичным металлическим вкладышем. Кремирование проходит в отдельном кремационном цехе без проведения церемонии прощания.

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