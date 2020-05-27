Депутаты просят Беглова не допустить строительства ТЦ над "Политехнической"

Депутаты петербургского Заксобрания обратились к губернатору Александру Беглову в связи с ситуацией вокруг здания станции метро "Политехническая", которую застройщик хочет вписать в будущий торговый комплекс. Законотворцы убеждают чиновника проявить твердость и не позволить реализоваться недавно обнародованным намерениям инвестора (ООО "Триумф").

Стройка не устраивает авторов письма сразу по нескольким причинам: с их точки зрения, с появлением ТЦ усугубится и без того непростая транспортная ситуация, неизбежно откроются новые питейные заведения, которые будут "искушать" студентов Политеха, и наконец само здание станции 1975 года постройки представляется депутатам не заслуживающим ликвидации.

Среди подписавшихся под документом - депутаты фракций КПРФ, "Справедливой России", "Яблока" и Партии роста, а также беспартийные депутаты Максим Резник и Михаил Амосов. Последний и инициировал сбор подписей.

В планах инвестора - снести действующий вестибюль, сделать здание пятиэтажным и построить также двухуровневую парковку под ним. Студенты Политеха ранее опубликовали протестную электронную петицию против строительства.

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