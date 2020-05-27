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Поправки в Конституцию

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16:36

Удальцов: Путин уже сто раз пожалел об идее с голосованием за новую Конституцию

фото ЗакС политика Удальцов: Путин уже сто раз пожалел об идее с голосованием за новую Конституцию

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов признался, что все более скептически смотрит на предстоящее голосование по поправкам в Конституцию и что сама власть должна еще более скептически, чем он, к нему относиться. Пандемия коронавируса, уверен политик, практически непоправимо испортила Кремлю очень важную для правящей верхушки процедуру, анонсированную зимой.

"Мы будем входить в летний сезон, и неизбежно мы столкнемся с политической повесткой, и, безусловно, номером один будет вопрос о голосовании по поправкам. Скажу честно, Путин, думаю, уже сто раз пожалел, что он тогда в январе затеял всю эту историю с голосованием. Они надеялись проскочить в апреле, но не вышло, и сейчас у них колоссальный геморрой", - высказался он на YouTube-канале "Спец".

Главные, как он выражается, нестыковки, состоят в том, что, во-первых, из-за пандемии коронавируса и ее долгоиграющих последствий предельно трудно будет добиться высокой явки, которая жизненно необходима власти: люди продолжат опасаться публичных мероприятий. А, во-вторых, отмечает левый политик, из-за массовых сокращений и более чем скромной при этом помощи государства россияне становятся все более заметно обозленными, и потому "мяч" на стороне оппозиции, которая находится в исключительно выигрышном положении.

Если верить президентскому пресс-секретарю Дмитрию Пескову, дату голосования по уже принятым поправкам в основной закон в Кремле еще не определили.

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