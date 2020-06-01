18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

1 июня, 20:30

СК отказал в возбуждении дела об избиении журналистки BAZA

фото ЗакС политика СК отказал в возбуждении дела об избиении журналистки BAZA

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело о применении силы к корреспондентке Baza Анне Никитиной, сообщает Baza.

Никитина в ночь на 20 декабря была в квартире матери Евгения Манюрова, который за несколько часов до этого открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. В этот момент в квартиру ворвались оперативники, один из них ударил журналистку. 23 декабря Никитина обратилась в Следственный комитет, затем жаловалась на бездействие СК в Генпрокуратуру. Она зафиксировала полученные травмы в день их получения.

В итоге, сообщили в издании, рассматривать заявление начали лишь спустя три месяца. 

В отказе говорится, что сотрудники УФСБ, которые нашли никаких свидетельств насилия. Также в документе говорится, что следователи опрашивали мать Евгения Манюрова, и та тоже опровергла применение силы к журналистке. При этом сама женщина в разговоре с изданием сказала, что ее никто не опрашивал и для дачи объяснений не вызывал. 

Адвокат Алексей Михальчик намерен обжаловать постановление. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

1 июня, 18:24 Полиция начала задерживать участников пикетов в поддержку Азара в Москве

1 июня, 18:07 Макаров высказался о голосовании по Конституции цитатой Путина о плане России по революциям

1 июня, 17:31 Сергей Корнеев стал новым главой комитета по развитию туризма вместо Евгения Панкевича

1 июня, 16:53 Глава Россельхознадзора заявил в полицию о клевете и ложном доносе

1 июня, 16:18 СМИ: Московское МВД попросило сотрудников рассказать о случаях продажи сведений "Омбудсмену полиции"

1 июня, 15:32 Под Мурманском обрушился железнодорожный мост

1 июня, 15:21 В Смольном намерены "выбить" деньги на Московско-Дунайскую развязку из Москвы

1 июня, 15:07 Новая экспертиза по делу "Седьмой студии" выявила хищения на сумму 128 млн рублей

1 июня, 14:40 "Саша, помолчи": Беглов рассказал, как в детстве ему запрещали петь, однако позже спасли советы отца

1 июня, 14:34 Заседание по апелляции на арест Азара отложили до 5 июня


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
23:12 Задержанных на Невском активистов ЛПР отпустили из отдела полиции с протоколами

22:15 Голосование по поправкам: "Безопаснее, чем в магазине"?

20:54 Больницу №14 в Петербурге оштрафовали за нарушения во время эпидемии коронавируса

20:30 СК отказал в возбуждении дела об избиении журналистки BAZA

20:18 Деньги - больницам и концессионерам: Как "поправят" бюджет Петербурга

20:00 КПРФ и микропредприниматели передали подарки для детей сотрудников Боткинской больницы

19:59 Храмы Москвы откроют для прихожан с 6 июня

19:22 На Невском проспекте начались задержания на акции в поддержку основателя "Омбудсмена полиции"

19:21 Семерых задержанных на пикетах в поддержку Азара в Москве увезли в отдел полиции

18:40 Путин подписал указ о голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля

18:24 Полиция начала задерживать участников пикетов в поддержку Азара в Москве

18:07 Макаров высказался о голосовании по Конституции цитатой Путина о плане России по революциям

17:31 Сергей Корнеев стал новым главой комитета по развитию туризма вместо Евгения Панкевича

17:16 День голосования по поправкам в Конституцию объявят выходным

16:53 Глава Россельхознадзора заявил в полицию о клевете и ложном доносе

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru