Крашенинников о новом проекте КоАП: Стал лучше, но вопросов по-прежнему много

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в нижней палате парламента пока изучают новый вариант Кодекса об административных правонарушениях, он лучше прежнего, но и к нему есть вопросы, передает ТАСС.

"Мы сейчас смотрим документ внимательно, но вопросы остаются. Он стал лучше, но вопросов по-прежнему много", - сказал Крашенинников.

Минюст опубликовал новую версию КоАП для общественного обсуждения 29 мая. В нем не стали увеличивать действующие штрафы, сохранить сроки давности привлечения к административной ответственности, включить принцип презумпции невиновности.

Первую версию, опубликованную в январе, Крашенинников раскритиковал, заявив, что она "никуда не годится" и "возбуждает ненависть к законотворчеству". В "Единой России" заявили, что видят в проекте КоАП ужесточение репрессивных механизмов.