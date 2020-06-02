Шлосберг увидел символизм в дате назначения "конституционного" голосования

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг нашел неслучайным то, что президент Владимир Путин назначил день голосования по поправкам в Конституцию именно на первый день июля. В его понимании, так руководство хочет добавить эффектности мероприятию, в котором оно очень нуждается. Однако больше его впечатлил день, выбранный для этого объявления - деть защиты детей, традиционно отмечаемый по всему миру 1 июня.

"Надо же было так совпасть, чтобы 1 июня издать указ о проведении всеобщего голосования, которое несет прямую угрозу людям, всем без исключения, в том числе детям. Дети, конечно, голосовать не пойдут, но их родители, дедушки и бабушки, возможно, пойдут, и как бы не получилось так, чтобы главным избирателем 1 июля, самым, как бы помягче сказать, результативным не стал избиратель по фамилии коронавирус", - отметил он в авторской YouTube-программе.

Отношение к голосованию у Шлосберга остается неизменным, оно непримиримое: "увековечивание себя любимого", "абсолютное безобразие", "насмешка над Конституцией".

Отметим, что рекламных щитов, навязчиво предлагающих посредством голосования "защитить" те или иные ценности, в Петербурге становится все больше. Поправку, которую считают главной - об обнулении сроков Путина - на биллбордах не упоминают.