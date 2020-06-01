Голосование по поправкам: "Безопаснее, чем в магазине"?

Президент России Владимир Путин назначил новую дату голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля - ровно через месяц. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в разговоре с ним заявила, что все меры безопасности будут соблюдены. Однако, петербургские эксперты переживают за здоровье членов участковых комиссий, которым придется контактировать с большим количеством людей.

Даже одноразовые ручки

Президент Владимир Путин 1 июня провел совещание по организации голосования по поправкам в Конституцию. На нем председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила провести плебисцит 1 июля, Путину эта идея понравилась - меньше чем через два часа после завершения совещания, указ был опубликован на сайте президента.

Путин отметил, что 1 июля - подходящая дата. По его мнению, за месяц граждане снова вспомнят суть поправок, а избирательная система сможет подготовиться к проведению голосования. Памфилова на заседании рассказала, как именно ЦИК планирует организовать "опрос" населения. Главный принцип - принцип бесконтактности, заявила председатель Центризбиркома. Она добавила, что будет происходить "максимальное рассредоточение потенциальных участников голосования как во времени, так и в пространстве", чтобы минимизировать физические контакты.

В частности, голосование планируют провести в течение недели, отметила Памфилова. Завершающим днем станет 1 июля, уточнила глава ЦИК. Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок Павел Крашенинников сообщил, что последний день голосования станет выходным.

Памфилова добавила, что на избирательных участках будут соблюдаться все меры безопасности и заботы о здоровье. Члены комиссий пройдут обязательное тестирование на коронавирус, а у граждан на входе на участки будут измерять температуру, сообщила глава ЦИК. Она не пояснила, что будет с теми, у кого выявят болезнь или будет повышенная температура. Зато Памфилова пообещала, что проголосовать "будет безопаснее, чем сходить в магазин" и что всем выдадут средства индивидуальной защиты:

- Все участники голосования: и члены комиссии, и наблюдатели, и представители СМИ, и, подчеркну, сами голосующие, сами участники голосования будут обеспечены, мы за это отвечаем, мы это гарантируем, всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Обязательно маска, обязательно перчатки, и даже мы всех обеспечим одноразовыми ручками, — заявила Элла Памфилова.

Также ЦИК намерен "развести" потоки приходящих и выходящих с участков людей, рассказала председатель комиссии. Сами же избирательные участки, по ее словам, будут не только в привычных школьных помещениях, но и на улице - например, в школьном дворе или на придомовых территориях. Кроме этого, проголосовать на дому смогут не только болеющие люди, но и все желающие, отметила глава Центризбиркома. Если все предложенные меры будут соблюдены, то за час участок посетят только восемь человек, уверена Памфилова.

Достанем смартфоны

Председатель Центризбиркома на совещании заявила, что голосования по почте на этот раз точно не будет. Зато проведут электронное дистанционное голосование, но только в двух-трех регионах, рассказала Памфилова Путину. Она не сообщила, какие именно субъекты страны подвергнуться испытанию.

Ранее "Эхо Москвы в Петербурге" со ссылкой на источник сообщило, что электронное голосование по поправкам в Конституцию планируют провести в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде.

Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил ЗАКС.Ру, что не владеет информацией по вопросу. Секретарь Центризбиркома Майя Гришина в разговоре с изданием отказалась комментировать информацию.

В Петербурге 25 мая уже протестировали собственную систему электронного голосования, которую создали в в лаборатории электоральной политики Ленинградского государственного университета имени Пушкина. По мнению соразработчика проекта и ректора вуза Станислава Еремеева, проверка системы прошла успешно. Об этом свидетельствует большое количество участников - 20 тысяч человек, отметил Еремеев. Однако, как рассказывал ЗАКС.Ру, не все желающие смогли получить бюллетень и пройти опрос.

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко сообщил ЗАКС.Ру, что внедрение дистанционного электронного голосования в Петербурге вполне возможно. По его словам, в городе развитая информационная инфраструктура, а также высокообразованные и технически грамотные избиратели и члены избирательных комиссий. Решать же вопрос об использовании такого вида плебисцита будет Центризбирком, отметил Миненко.

- Озвучивать, насколько с нашей точки зрения имеющиеся на данный момент системы электронного голосования готовы к применению в Санкт-Петербурге, - пока преждевременно, этот вопрос тщательно изучается нашими лучшими специалистами. В любом случае, определить, возможно ли применение дистанционного электронного голосования при проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации или на каких-либо выборах и референдумах в дальнейшем, уполномочена законодателем только ЦИК России, а мы будем организовывать соответствующие процедуры в рамках решения вышестоящей комиссии, - заявил глава Горизбиркома.

По мнению члена ГИК Дмитрия Краснянского сейчас важно попытаться успеть организовать электронное дистанционное голосование. Это самый безопасный способ выразить свое мнение по вопросу, заявил Краснянский в разговоре с ЗАКС.Ру.

- Мы надеемся, очень надеемся, что Центризбирком нам разрешит, поскольку у нас около двух миллионов жителей зарегистрированных на портале Госуслуг. Это те люди, которые потенциально готовы совершенно в свободной, спокойной форме проголосовать дистанционным способом, — сообщил член ГИК Дмитрий Краснянский.

По его словам, в Петербурге можно использовать собственную систему, протестированную 25 мая, или московскую. Последняя даже может быть лучше из-за того, что уже была испытана, считает Краснянский.

Члены УИК выходят на передовую

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что 1 июля - "оптимальная дата для проведения всенародного голосования по поправкам в Конституцию России". По его мнению, пандемия отступает, и пора решать важнейшие для страны государственные задачи. Все будет организовано так, чтобы обезопасить россиян от заражения коронавирусом, уверен Макаров:

- Голосование 1 июля пройдет в строгом соблюдении главного приоритета – здоровья россиян. Будут использованы новейшие технологии дистанционного голосования, организованы кабинки вне помещений. Сам процесс, чтобы избежать одномоментного скопления людей, может быть продлен на несколько дней. И при этом будет обеспечена прозрачность и открытость. За волеизъявлением будут следить тысячи наблюдателей.

Выходит, что эпидемия коронавируса у нас регулируется политически, считает глава регионального отделения "Справедливой России" в Петербурга Марина Шишкина. Она заявила, что раз голосование по поправкам назначили на 1 июля, то к тому моменту должны быть сняты все ограничения:

- Голосование по поправкам 1 июля означает, что в стране восстановлена нормальная жизнь. То есть нам сейчас говорят, что к 1 июля будет восстановлена жизнь - должны быть сняты все ограничения, чтобы мы в едином порыве вышли и начали голосовать: дистанционно, на участках - как угодно.

Руководитель фракции Партии роста в ЗакСе Оксана Дмитриева в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что проведение голосования 1 июля преждевременно. Она пояснила, что многие регионы еще не дошли до пика заболеваемости. Организовать же голосование можно и осенью, считает Дмитриева.

- Может быть, на сентябрь перенести, когда все вернутся с дач и когда получится совместить [голосование] с победой над коронавирусом, - предложила депутат.

Представитель "Наблюдателей Петербурга" Мария Чебыкина сообщила ЗАКС.Ру, что председатель одной из территориальных избирательных комиссий города сообщила о нежелании членов участковых избиркомов работать во время голосования по поправкам. По личному мнению Чебыкиной, это обоснованные отказы.

- Кроме всех этих "цирковых номеров", что они хотят устроить на участках санитарные комнаты, измерения температуры - все это должны делать ЧПРГ (члены комиссии с правом решающего голоса - прим. ЗАКС.Ру). Они будут очень плохо защищены, практически не будут защищены. Они еще должны будут несколько дней ходить по квартирам, - пояснила представитель "Наблюдателей".

Она добавила, что растягивание голосования на несколько дней "убивает" все возможности нормального наблюдения и человеческого подсчета голосов. Помимо этого, отметила Чебыкина, все наблюдение организовывает Общественная палата, с которой "Наблюдатели Петербурга" не сотрудничают. Так что у организации остается один вариант способствования честному голосованию - полагаться на представителей "Наблюдателей", которые являются членами избиркомов, уточнила Чебыкина. При этом, добавила она, организация не будет заставлять людей участвовать в плебисците во время сложной эпидемиологической ситуации.

Член Горизбиркома от "Яблока" и кандидат биологических наук Ольга Покровская в разговоре с ЗАКС.Ру также отметила, что по опыту других стран можно сказать: ситуация с коронавирусом к началу июля не сойдет на нет полностью. В таком случае под самый большой удар попадают члены участковых избирательных комиссий, считает Покровская.

- Это хождение по квартирам участковых комиссий, большое количество людей в одном месте наводит на мысль о том, что это все, с моей точки зрения, опасно. Особенно, конечно, я переживаю за участковые комиссии. Потому что каждый член участковой комиссии будет общаться с большим количеством избирателей, - сказала член ГИК.

Ее коллега Краснянский заявил, что создание палаток для голосования и соблюдение других необходимых мер для того, чтобы обезопасить людей от заражения болезнью, довольно сложный процесс.

- Все предлагаемые мероприятия: оборудование палаток, обеспечение средствами индивидуальной защиты, поставить медсестру на каждый участок - мне видится, что все-таки маловероятно, что можно успеть это организовать. Здесь огромная организационная работа. А вот предложить проголосовать людям дистанционно - это удобно, - считает член Горизбиркома.

В официальном же комментарии Санкт-Петербургская избирательная комиссия заявила, что Горизбирком уже получил рекомендации Роспотребнадзора по организации голосования во время распространения коронавируса и довел их до сведения ТИКов. СПбИК сделает все возможное для проведения безопасного голосования, заявили в пресс-службе ведомства:

- Для избирательной системы Санкт-Петербурга вопросы безопасности жизни и здоровья граждан – важнейший приоритет, и мы совместно с органами исполнительной власти сделаем не только все, чтобы реализовать федеральные установки, но с учетом наших возможностей и местной специфики дополнительно усилим степень защиты участников и организаторов голосования.

София Саттарова

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