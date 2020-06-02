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Поправки в Конституцию

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13:51

Политолог Рогов назвал причину, по которой "конституционный" плебисцит понадобился 1 июля

фото ЗакС политика Политолог Рогов назвал причину, по которой "конституционный" плебисцит понадобился 1 июля

Политолог Кирилл Рогов выпустил очередную аналитическую заметку, в которой утверждает, что нет ни малейшей рациональной причины, по которой требуется проводить голосование по поправкам в Конституцию 1 июля, за исключением одной-единственной.

"Это голосование необходимо провести в чрезвычайных обстоятельствах полу-карантина. Чтобы можно было арестовать любого Азара, выступающего против. Чтобы можно было голосовать шесть дней до и шесть после, и пойди проверь, кто когда и как голосовал. Чтобы не было наблюдателей и ночи подсчета голосов. То есть – чтобы можно было провести голосование по совершенно ублюдочной процедуре и оправдать это заботой о здоровье граждан", - написал он в своем Facebook.

Мотивация у власти и ее самооценка в течение года закономерно претерпели изменения, пишет эксперт. В начале года, по его мнению, президент бы так спешить в условиях "коронавирусных" рисков не стал, однако его популярность стремительно поползла вниз. Соответственно, теперь власти нужно воспользоваться удобным моментом пандемии, поскольку вирус и карантин помогут ей себя обезопасить и получить более-менее приемлемый результат, считает Рогов.

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